Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %20,8 artış kaydetti

Perşembe, 25 Aralık 2025 14:02:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 577.955 mt’a kıyasla %2,1 artışla 790.249 mt seviyesine çıktı. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülke yıllık %20,8 artışla 7,01 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %32,3 artışla 2,99 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %127,2 artışla 1,27 milyon mt çelik ithal eden Bangladeş ve %18,7 düşüşle 1,16 milyon mt’a gerileyen Güney Kore takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Endonezya’ya yapılan hurda sevkiyatları 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 151.840 mt’a kıyasla artış göstererek 408.542 mt seviyesinde kaydedildi.


