Japonya'nın hurda ihracatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %12,6 düştü

Gümrük istatistiklerine göre Japonya'nın hurda ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 728.156 mt'a kıyasla %33,5 düşüşle 484.511 mt seviyesine geriledi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülke yıllık %12,6 düşüşle 4,96 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya'dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %19,8 düşüşle 1,97 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam'ı, yıllık %21,7 artışla 1,21 milyon mt hurda ithal eden Bangladeş ve ithalatı yıllık %4,4 düşüşle 915.446 mt'a gerileyen Güney Kore takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya'dan Tayland'a yapılan hurda sevkiyatları 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 156.004 mt'a kıyasla artış göstererek 365.204 mt oldu.