Japonya’nın hurda ihracatı 2025’te %17,9 yükseldi

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 727.542 mt’a kıyasla %4,4 düşüşle 695.264 mt seviyesine indi. 2025 yılının tamamında ise ülke yıllık %17,9 artışla 7,71 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %26,2 artışla 3,28 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %130,4 artışla 1,28 milyon mt çelik ithal eden Bangladeş ve %18 düşüşle 1,28 milyon mt’a gerileyen Güney Kore takip etti.

Ayrıca aynı yılda Japonya’dan Endonezya’ya yapılan hurda sevkiyatları 2024 yılında kaydedilen 165.137 mt’a kıyasla artış göstererek 458.499 mt seviyesinde kaydedildi.