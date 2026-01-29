 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’te %17,9 yükseldi

Perşembe, 29 Ocak 2026 14:00:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 727.542 mt’a kıyasla %4,4 düşüşle 695.264 mt seviyesine indi. 2025 yılının tamamında ise ülke yıllık %17,9 artışla 7,71 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %26,2 artışla 3,28 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %130,4 artışla 1,28 milyon mt çelik ithal eden Bangladeş ve %18 düşüşle 1,28 milyon mt’a gerileyen Güney Kore takip etti.

Ayrıca aynı yılda Japonya’dan Endonezya’ya yapılan hurda sevkiyatları 2024 yılında kaydedilen 165.137 mt’a kıyasla artış göstererek 458.499 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %20,8 artış kaydetti

25 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %22,8 artış kaydetti

27 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %21,5 yükseldi

30 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %16,2 arttı

26 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %17,8 yükseldi

28 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in ilk yarısında %19,5 yükseldi

30 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %25,7 artış kaydetti

27 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Nisan döneminde %25,1 yükseldi

29 May | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Mart döneminde %16,8 yükseldi

25 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Şubat döneminde %12,8 yükseldi

28 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis