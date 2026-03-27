Japonya’nın hurda ihracatı 2026'nın Ocak-Şubat döneminde %10,9 azaldı

Cuma, 27 Mart 2026 14:13:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 665.219 mt’a kıyasla %5,5 düşüşle 628.383 mt seviyesine geriledi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülke yıllık %10,9 düşüşle 1,09 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %9,1 düşüşle 500.362 mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %13,8 düşüşle 208.132 mt çelik ithal eden Güney Kore ve %4,4 artışla 179.390 mt’a çıkan Bangladeş takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Tayland’a yapılan hurda sevkiyatları 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 40.559 mt’a kıyasla artış göstererek 71.504 mt oldu.


