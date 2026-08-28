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Japonya'nın hurda ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %8,6 azaldı

Cuma, 28 Ağustos 2026 12:40:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre Japonya'nın hurda ihracatı bu yılın Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 615.634 mt'a kıyasla %16,6 düşüşle 513.701 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk yedi ayında ise ülke yıllık %8,6 düşüşle 4,05 milyon mt hurda ihraç etti.

Söz konusu dönemde Japonya'dan en fazla hurda ithal eden ülke, yıllık %12,9 düşüşle 1,67 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam'ı yıllık %33,4 artışla 984.731 mt hurda ithal eden Bangladeş ve %15,2 düşüşle 655.471 mt hurda ithal eden Güney Kore takip etti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Japonya'dan Tayland'a yapılan hurda ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 130.816 mt seviyesinden 313.260 mt'a yükseldi.

Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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