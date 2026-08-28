Japonya'nın hurda ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %8,6 azaldı

Gümrük istatistiklerine göre Japonya'nın hurda ihracatı bu yılın Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 615.634 mt'a kıyasla %16,6 düşüşle 513.701 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk yedi ayında ise ülke yıllık %8,6 düşüşle 4,05 milyon mt hurda ihraç etti.

Söz konusu dönemde Japonya'dan en fazla hurda ithal eden ülke, yıllık %12,9 düşüşle 1,67 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam'ı yıllık %33,4 artışla 984.731 mt hurda ithal eden Bangladeş ve %15,2 düşüşle 655.471 mt hurda ithal eden Güney Kore takip etti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Japonya'dan Tayland'a yapılan hurda ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 130.816 mt seviyesinden 313.260 mt'a yükseldi.