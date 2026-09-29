Japonya'nın hurda ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %9,5 düşüş kaydetti

Gümrük istatistiklerine göre Japonya'nın hurda ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 512.031 mt'a kıyasla %17,4 düşüşle 422.961 mt seviyesine geriledi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülke yıllık %9,5 düşüşle 4,47 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya'dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %15,8 düşüşle 1,82 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam'ı, yıllık %28,1 artışla 1,07 milyon mt hurda ithal eden Bangladeş ve ithalatı yıllık %4,8 düşüşle 786.172 mt'a gerileyen Güney Kore takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya'dan Tayland'a yapılan hurda sevkiyatları 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 140.341 mt'a kıyasla artış göstererek 338.652 mt oldu.