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Japonya'nın hurda ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %9,5 düşüş kaydetti

Salı, 29 Eylül 2026 12:16:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre Japonya'nın hurda ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 512.031 mt'a kıyasla %17,4 düşüşle 422.961 mt seviyesine geriledi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülke yıllık %9,5 düşüşle 4,47 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya'dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %15,8 düşüşle 1,82 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam'ı, yıllık %28,1 artışla 1,07 milyon mt hurda ithal eden Bangladeş ve ithalatı yıllık %4,8 düşüşle 786.172 mt'a gerileyen Güney Kore takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya'dan Tayland'a yapılan hurda sevkiyatları 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 140.341 mt'a kıyasla artış göstererek 338.652 mt oldu.

Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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