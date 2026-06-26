Japonya’nın hurda ihracatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %9,5 düştü

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 648.253 mt’a kıyasla %8,1 düşüşle 595.468 mt seviyesine geriledi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülke yıllık %9,5 düşüşle 2,95 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %12,9 düşüşle 1,26 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %28,3 artışla 701.576 mt çelik ithal eden Bangladeş ve %19,1 düşüşle 711.177 mt’a gerileyen Güney Kore takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Tayland’a yapılan hurda sevkiyatları 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 107.054 mt’a kıyasla artış göstererek 236.206 mt oldu.