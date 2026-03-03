 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın hurda ihracatı 2026’nın Ocak ayında %17,5 geriledi

Salı, 03 Mart 2026 14:32:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı 2026’nın Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 556.161 mt’a kıyasla %17,5 düşüş göstererek 458.955 mt oldu.

Söz konusu ayda Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %1,6 artışla 254.345 mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, 101.974 mt ile Güney Kore ve 22.656 mt ile Bangladeş takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Endonezya’ya yapılan hurda sevkiyatları 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 16.489 mt’a kıyasla artış göstererek 20.153 mt’a geriledi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’te %17,9 yükseldi

29 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %20,8 artış kaydetti

25 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %22,8 artış kaydetti

27 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %21,5 yükseldi

30 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %16,2 arttı

26 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %17,8 yükseldi

28 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in ilk yarısında %19,5 yükseldi

30 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %25,7 artış kaydetti

27 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Nisan döneminde %25,1 yükseldi

29 May | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Mart döneminde %16,8 yükseldi

25 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis