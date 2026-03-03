Japonya’nın hurda ihracatı 2026’nın Ocak ayında %17,5 geriledi

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı 2026’nın Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 556.161 mt’a kıyasla %17,5 düşüş göstererek 458.955 mt oldu.

Söz konusu ayda Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %1,6 artışla 254.345 mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, 101.974 mt ile Güney Kore ve 22.656 mt ile Bangladeş takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Endonezya’ya yapılan hurda sevkiyatları 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 16.489 mt’a kıyasla artış göstererek 20.153 mt’a geriledi.