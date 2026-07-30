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Japonya'nın hurda ihracatı 2026'nın ilk yarısında %7,4 azaldı

Perşembe, 30 Temmuz 2026 12:17:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre Japonya'nın hurda ihracatı bu yılın Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 561.006 mt'a kıyasla %5,1 artışla 589.719 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk yarısında ise ülke yıllık %7,4 düşüşle 3,54 milyon mt hurda ihraç etti.

Söz konusu dönemde Japonya'dan en fazla hurda ithal eden ülke, yıllık %9,8 düşüşle 1,51 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam'ı yıllık %23,5 artışla 797.148 mt hurda ithal eden Bangladeş ve %11,3 düşüşle 179.390 mt hurda ithal eden Güney Kore takip etti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Japonya'dan Tayland'a yapılan hurda ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 116.257 mt seviyesinden 287.642 mt'a yükseldi.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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