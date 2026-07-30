Japonya'nın hurda ihracatı 2026'nın ilk yarısında %7,4 azaldı

Gümrük istatistiklerine göre Japonya'nın hurda ihracatı bu yılın Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 561.006 mt'a kıyasla %5,1 artışla 589.719 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk yarısında ise ülke yıllık %7,4 düşüşle 3,54 milyon mt hurda ihraç etti.

Söz konusu dönemde Japonya'dan en fazla hurda ithal eden ülke, yıllık %9,8 düşüşle 1,51 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam'ı yıllık %23,5 artışla 797.148 mt hurda ithal eden Bangladeş ve %11,3 düşüşle 179.390 mt hurda ithal eden Güney Kore takip etti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Japonya'dan Tayland'a yapılan hurda ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 116.257 mt seviyesinden 287.642 mt'a yükseldi.