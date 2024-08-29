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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %6,5 düştü

Perşembe, 29 Ağustos 2024 14:48:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 566.718 mt’a kıyasla %0,7 artış göstererek 570.405 mt oldu. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise ülke yıllık %6,5 düşüşle 3,77 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %68 artışla 1,48 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %46 düşüşle 958.713 mt çelik ithal eden Güney Kore ve %30,9 düşüşle 401.669 mt’a gerileyen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Malezya’ya yapılan hurda sevkiyatları 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 181.592 mt’a kıyasla artış göstererek 198.613 mt’a yükseldi.

 


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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