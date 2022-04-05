Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Şubat döneminde %28,4 düştü 

Salı, 05 Nisan 2022 11:55:40 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Şubat ayında Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 639.140 mt’a kıyasla %19,7 düşüş göstererek 512.866 mt oldu. Yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülke yıllık %28,4 düşüşle 815.288 mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %25,3 artışla 510.463 mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Güney Kore’ye, sırasıyla %64,7 düşüşle 149.091 mt ile Vietnam ve %72,8 düşüşle 40.337 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 68.740 mt’a kıyasla düşüş göstererek 40.027 mt’a geriledi.