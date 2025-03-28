Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Şubat döneminde %12,8 yükseldi

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 625.009 mt’a kıyasla %6,1 artış göstererek 665.254 mt oldu. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülke yıllık %12,8 artışla 1,22 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %16,3 artışla 550.878 mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %22,7 düşüşle 241.607 mt çelik ithal eden Güney Kore ve %261,9 artışla 102.172 mt’a gerileyen Bangladeş takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Malezya’ya yapılan hurda sevkiyatları 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 105.426 mt’a kıyasla düşüş göstererek 79.661 mt’a yükseldi.