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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Nisan döneminde %7,4 düştü

Perşembe, 30 Mayıs 2024 11:09:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 560.176 mt’a kıyasla %15,7 düşüşle göstererek 471.984 mt oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülke yıllık %7,4 düşüşle 2,07 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %44,1 artışla 829.561 mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %36 düşüşle 615.576 mt çelik ithal eden Güney Kore ve %26,8 düşüşle 206.356 mt’a yükselen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 97.496 mt’a kıyasla artış göstererek 113.434 mt’a yükseldi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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