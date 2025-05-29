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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Nisan döneminde %25,1 yükseldi

Perşembe, 29 Mayıs 2025 13:38:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 471.984 mt’a kıyasla %57,3 artış göstererek 742.415 mt oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülke yıllık %26 artışla 2,61 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %36,7 artışla 1,13 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %30,7 düşüşle 422.009 mt çelik ithal eden Güney Kore ve %272 artışla 422.009 mt’a çıkan Bangladeş takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda sevkiyatları 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 206.306 mt’a kıyasla düşüş göstererek 205.809 mt’a geriledi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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