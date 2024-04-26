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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Mart döneminde %4,6 düştü

Cuma, 26 Nisan 2024 11:52:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 529.123 mt’a kıyasla %18,1 artış göstererek 625.009 mt oldu. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise ülke yıllık %1,5 düşüşle 1,08 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %64,7 artışla 473.806 mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %40,6 düşüşle 312.793 mt çelik ithal eden Güney Kore ve %2,6 artışla 105.426 mt’a yükselen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 50.961 mt’a kıyasla düşüş göstererek 47.450 mt’a yükseldi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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