Gümrük istatistiklerine göre Japonya'nın hurda ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 749.537 mt'a kıyasla %18,3 düşüşle 612.122 mt seviyesine geriledi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülke yıllık %13,3 düşüşle 5,57 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya'dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %21,4 düşüşle 2,19 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam'ı, yıllık %17,9 artışla 1,36 milyon mt hurda ithal eden Bangladeş ve ithalatı yıllık %4,4 artışla 1,10 milyon mt'a yükselen Güney Kore takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya'dan Tayland'a yapılan hurda sevkiyatları 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 171.680 mt'a kıyasla artış göstererek 387.965 mt oldu.