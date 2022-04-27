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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Mart döneminde %23,3 düştü

Çarşamba, 27 Nisan 2022 13:59:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Mart ayında Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 726.402 mt’a kıyasla %15,3 düşüş göstererek 614.895 mt oldu. Yılın Ocak-Mart döneminde ise ülke yıllık %23,3 düşüşle 1,43 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %36,4 artışla 852.050 mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Güney Kore’yi, sırasıyla %61,6 düşüşle 252.824 mt ile Vietnam ve %21 düşüşle 111.549 mt’a ulaşan Bangladeş izledi.

Ayrıca söz konusu dönemde Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda sevkiyatları 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 220.460 mt’a kıyasla düşüş göstererek 81.301 mt’a geriledi.


Etiketler: hurda hammaddeler Japonya Uzak Doğu ith/ihr istatistikleri 

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