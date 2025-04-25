Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Mart döneminde %16,8 yükseldi

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 515.832 mt’a kıyasla %25,1 artış göstererek 645.569 mt oldu. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise ülke yıllık %16,8 artışla 1,87 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %22,6 artışla 838.562 mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %24,7 düşüşle 353.565 mt çelik ithal eden Güney Kore ve %200,4 artışla 274.023 mt’a gerileyen Bangladeş takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda sevkiyatları 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 140.755 mt’a kıyasla artış göstererek 142.811 mt’a yükseldi.