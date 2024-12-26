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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Kasım döneminde %8 azaldı

Perşembe, 26 Aralık 2024 10:00:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 497.190 mt’a kıyasla %16,6 artış göstererek 579.552 mt oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülke yıllık %8 düşüşle 5,81 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %55,1 artışla 2,26 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %42,2 düşüşle 1,43 milyon mt çelik ithal eden Güney Kore ve %34,2 düşüşle 587.067 mt’a gerileyen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 465.796 mt’a kıyasla artış göstererek 557.586 mt’a yükseldi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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