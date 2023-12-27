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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Kasım döneminde %7,8 arttı

Çarşamba, 27 Aralık 2023 09:51:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 501.855 mt’a kıyasla %1,2 düşüş göstererek 495.635 mt oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülke yıllık %7,8 artışla 6,3 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %15,3 düşüşle 2.481.245 mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, yıllık %16,6 artışla 1.456.689 mt’a çıkan Vietnam ve %61 artışla 892.778 mt’a yükselen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2022 yılının aynı döneminde kaydedilen 368.841 mt’a kıyasla artış göstererek 465.796 mt’a yükseldi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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