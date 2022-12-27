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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Kasım döneminde %13,9 azaldı

Salı, 27 Aralık 2022 09:14:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 479.594 mt’a kıyasla %4,6 artış göstererek 501.855 mt oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülke yıllık %13,9 düşüşle 5,86 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %3,3 artışla 2,93 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %40,7 düşüşle 1,25 milyon mt’a gerileyen Vietnam ve %0,4 artışla 554.804 mt’a yükselen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 323.163 mt’a kıyasla artış göstererek 368.841 mt’a yükseldi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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