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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Eylül döneminde %8,8 azaldı

Çarşamba, 30 Ekim 2024 11:52:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 524.666 mt’a kıyasla %20,8 düşüş göstererek 415.682 mt oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülke yıllık %8,8 düşüşle 4,67 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %60,7 artışla 1,79 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %42,4 düşüşle 1,23 milyon mt çelik ithal eden Güney Kore ve %35,7 düşüşle 476.949 mt’a gerileyen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Malezya’ya yapılan hurda sevkiyatları 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 320.560 mt’a kıyasla artış göstererek 397.308 mt’a yükseldi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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