﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Ekim döneminde %8,7 arttı

Çarşamba, 29 Kasım 2023 11:59:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 623.815 mt’a kıyasla %6,1 artış göstererek 697.125 mt oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülke yıllık %8,7 artışla 5,8 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %11,9 düşüşle 2.344.787 mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, yıllık %9,5 artışla 1.303.917 mt’a çıkan Vietnam ve %71,1 artışla 826.647 mt’a yükselen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2022 yılının aynı döneminde kaydedilen 327.978 mt’a kıyasla artış göstererek 408.119 mt’a yükseldi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da ithal hurda fiyatları yüksek seviyelerden alım olmadığı için yatay

29 Kas | Hurda ve Hammadde

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ekim ayında %8,35 arttı

29 Kas | Çelik Haberler

Barış Çiftçi: Küresel çelik sektörü için en kötüsü geride kaldı

28 Kas | Çelik Haberler

Meksika’da hurda ithalatı değeri Eylül ayında %35 arttı

28 Kas | Çelik Haberler

Los Angeles’ta konteyner bazlı P&S kalite hurda fiyatları

28 Kas | Hurda ve Hammadde

Los Angeles’ta konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları

28 Kas | Hurda ve Hammadde

Türkiye’deki yüksek deep sea çıkışlı hurda fiyatları sürdürülebilirliğe ilişkin endişeleri artırdı

27 Kas | Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden sürüyor

24 Kas | Hurda ve Hammadde

İtalya hurda piyasasında fiyatlar sertçe yükseldi

24 Kas | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ve Asya hurda piyasaları üç haftadır yukarı yönlü

24 Kas | Hurda ve Hammadde