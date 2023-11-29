Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Ekim döneminde %8,7 arttı

Çarşamba, 29 Kasım 2023 11:59:35 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 623.815 mt’a kıyasla %6,1 artış göstererek 697.125 mt oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülke yıllık %8,7 artışla 5,8 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %11,9 düşüşle 2.344.787 mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, yıllık %9,5 artışla 1.303.917 mt’a çıkan Vietnam ve %71,1 artışla 826.647 mt’a yükselen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2022 yılının aynı döneminde kaydedilen 327.978 mt’a kıyasla artış göstererek 408.119 mt’a yükseldi.