Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Ekim döneminde %15,3 düştü

Salı, 29 Kasım 2022 11:21:41 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 513.546 mt’a kıyasla %28,1 artış göstererek 657.724 mt oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülke yıllık %15,3 düşüşle 5,36 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %2,4 artışla 2,66 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %38,6 düşüşle 1,21 milyon mt’a gerileyen Vietnam ve %8,3 düşüşle 483.528 mt’a gerileyen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 323.163 mt’a kıyasla artış göstererek 327.978 mt’a yükseldi.