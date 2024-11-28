Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Ekim döneminde %10,1 azaldı

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 697.125 mt’a kıyasla %20,1 düşüş göstererek 557.091 mt oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülke yıllık %10,1 düşüşle 5,23 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %53,9 artışla 2 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %43,4 düşüşle 1,32 milyon mt çelik ithal eden Güney Kore ve %34,1 düşüşle 544.829 mt’a gerileyen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Malezya’ya yapılan hurda sevkiyatları 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 408.119 mt’a kıyasla artış göstererek 502.417 mt’a yükseldi.