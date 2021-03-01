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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak ayında %23,5 düştü

Pazartesi, 01 Mart 2021 14:55:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, 2021 yılının Ocak ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 655.234 mt’a kıyasla %23,5 düşüş göstererek 500.986 mt oldu.

Söz konusu ayda, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %4,2 düşüşle 204.149 mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Vietnam’ı, sırasıyla %43,5 düşüşle 155.792 mt ile Güney Kore ve %7,7 düşüşle 76.844 mt’a gerileyen Tayvan izledi.

Ayrıca, Ocak ayında Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2020 yılının aynı ayında kaydedilen 43.419 mt’a kıyasla düşüş göstererek 31.782 mt’a geriledi.


Etiketler: hammaddeler  Japonya  hurda  Uzak Doğu  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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