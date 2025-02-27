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Japonya’nın hurda ihracatı Ocak ayında %21,4 yükseldi

Perşembe, 27 Şubat 2025 12:41:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı 2024’ün Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 458.014 mt’a kıyasla %21,4 artış göstererek 556.161 mt oldu.

Söz konusu ayda Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %19,8 artışla 250.431 mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, 124.558 mt ile Güney Kore ve 69.575 mt ile Bangladeş takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 45.730 mt’a kıyasla düşüş göstererek 29.213 mt’a geriledi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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