Japonya’nın hurda ihracatı Ocak ayında %18,8 düştü

Çarşamba, 06 Mart 2024 12:27:30 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 571.533 mt’a kıyasla %18,8 düşüş göstererek 458.014 mt oldu.

Söz konusu ayda Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %55,4 artışla 209.028 mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %54,9 düşüşle 138.906 mt ile Güney Kore ve %33,8 artışla 45.730 mt’a yükselen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 22.000 mt’a kıyasla düşüş göstererek 9.005 mt’a geriledi.