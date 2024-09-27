Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %7,4 düştü

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 567.258 mt’a kıyasla %13,2 düşüş göstererek 567.258 mt oldu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülke yıllık %7,4 düşüşle 4,29 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %62,3 artışla 1,65 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %42,8 düşüşle 1,12 milyon mt çelik ithal eden Güney Kore ve %34,6 düşüşle 432.845 mt’a gerileyen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş'e yapılan hurda sevkiyatları 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 282.718 mt’a kıyasla artış göstererek 343.557 mt’a yükseldi.