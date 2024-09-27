 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %7,4 düştü

Cuma, 27 Eylül 2024 11:36:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 567.258 mt’a kıyasla %13,2 düşüş göstererek 567.258 mt oldu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülke yıllık %7,4 düşüşle 4,29 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %62,3 artışla 1,65 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %42,8 düşüşle 1,12 milyon mt çelik ithal eden Güney Kore ve %34,6 düşüşle 432.845 mt’a gerileyen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş'e yapılan hurda sevkiyatları 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 282.718 mt’a kıyasla artış göstererek 343.557 mt’a yükseldi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye yerel hurda piyasası yatay seyretti

27 Eyl | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ve Asya piyasaları aşağı yönlü hareketine devam ediyor

27 Eyl | Hurda ve Hammadde

Güney Kore Rusya'dan A3 kalite hurda alımına devam ediyor, POSCO Japonya çıkışlı hurda için karşı teklif verdi

27 Eyl | Hurda ve Hammadde

Vietnam’da ithal hurda fiyatları halen zayıf

27 Eyl | Hurda ve Hammadde

Tayvan ithal hurda piyasası zayıflamaya devam ediyor

27 Eyl | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel yerel hurda alım fiyatlarını bir kez daha aşağı çekti

27 Eyl | Hurda ve Hammadde

İtalya yerel hurda piyasası yatay, Ekim ayında fiyat düşüşü ihtimali artıyor

27 Eyl | Hurda ve Hammadde

Meksika’da yerel hurda fiyatları - 39. Hafta, 2024

27 Eyl | Hurda ve Hammadde

ABD’de Ekim ayı hurda fiyatları Doğu ve Körfez Kıyısı’ndaki olası grevler sebebiyle belirsiz

27 Eyl | Hurda ve Hammadde

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Ağustos döneminde %4,48 düştü

27 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis