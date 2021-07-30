Japonya’nın hurda ihracatı ilk yarıda %13,7 düştü

Cuma, 30 Temmuz 2021 10:01:35 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Haziran ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 882.159 mt’a kıyasla %15,1 düşüş göstererek 748.609 mt oldu. Yılın Ocak-Haziran döneminde ise, ülke yıllık %13,7 düşüşle 4,20 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %7 düşüşle 1,45 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Vietnam’ı, sırasıyla %11,1 düşüşle 1,44 milyon mt ile Güney Kore ve %44,7 düşüşle 386.390 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 394.851 mt’a kıyasla düşüş göstererek 275.083 mt’a geriledi.