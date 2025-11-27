Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %22,8 artış kaydetti

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 557.091 mt’a kıyasla %34,5 artışla 749.537 mt seviyesine çıktı. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülke yıllık %22,8 artışla 6,42 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %38,8 artışla 2,78 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %129,2 artışla 1,15 milyon mt çelik ithal eden Bangladeş ve %20,5 düşüşle 1,05 milyon mt’a gerileyen Güney Kore takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda sevkiyatları 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 544.377 mt’a kıyasla düşüş göstererek 364.871 mt’a geriledi.