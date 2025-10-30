 |  Giriş 
Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %21,5 yükseldi

Perşembe, 30 Ekim 2025 15:09:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 415.592 mt’a kıyasla %75,2 artış göstererek 728.156 mt oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülke yıllık %21,5 artışla 5,67 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %37,1 artışla 2,46 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %149,8 artışla 958.190 mt çelik ithal eden Bangladeş ve %22,2 düşüşle 958.190 mt’a gerileyen Güney Kore takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda sevkiyatları 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 476.497 mt’a kıyasla düşüş göstererek 332.222 mt’a geriledi.


