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Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %25,7 artış kaydetti

Cuma, 27 Haziran 2025 12:22:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 520.195 mt’a kıyasla %24,6 artış göstererek 648.253 mt oldu. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülke yıllık %25,7 artışla 3,26 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %43,1 artışla 1,44 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %325,1 artışla 546.838 mt çelik ithal eden Bangladeş ve %27,6 düşüşle 508.530 mt’a çıkan Bangladeş takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda sevkiyatları 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 326.557 mt’a kıyasla düşüş göstererek 222.756 mt’a geriledi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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