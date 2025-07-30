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Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in ilk yarısında %19,5 yükseldi

Çarşamba, 30 Temmuz 2025 11:20:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 604.250 mt’a kıyasla %7,2 düşüş göstererek 561.006 mt oldu. Bu yılın ilk yarısında ise ülke yıllık %19,5 artışla 3,82 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %34,5 artışla 1,68 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %207 artışla 645.519 mt çelik ithal eden Bangladeş ve %25,9 düşüşle 621.553 mt’a gerileyen Güney Kore takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda sevkiyatları 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen 368.352 mt’a kıyasla düşüş göstererek 237.704 mt’a geriledi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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