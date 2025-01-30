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Japonya’nın hurda ihracatı 2024’te %5,6 azaldı

Perşembe, 30 Ocak 2025 12:05:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında 2023’ün aynı ayında kaydedilen 497.190 mt’a kıyasla %19,5 artış göstererek 727.542 mt oldu. 2024 yılının tamamında ise ülke yıllık %5,6 düşüşle 6,54 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %53,3 artışla 2,60 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %40,7 düşüşle 1,56 milyon mt çelik ithal eden Güney Kore ve %31,5 düşüşle 670.484 mt’a gerileyen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2023 yılında kaydedilen 518.243 mt’a kıyasla artış göstererek 624.456 mt’a yükseldi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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