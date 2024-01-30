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Japonya’nın hurda ihracatı 2023’te %9,9 arttı

Salı, 30 Ocak 2024 11:27:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 446.866 mt’a kıyasla %36,3 artış göstererek 609.277 mt oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülke yıllık %9,9 artışla 6,9 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %16 düşüşle 2.633.088 mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, yıllık %28 artışla 1.681.832 mt’a çıkan Vietnam ve %55,9 artışla 979.884 mt’a yükselen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2022 yılının aynı döneminde kaydedilen 368.841 mt’a kıyasla artış göstererek 518.243 mt’a yükseldi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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