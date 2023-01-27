Japonya’nın hurda ihracatı 2022 yılında %13,6 azaldı

Cuma, 27 Ocak 2023 11:54:01 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, Japonya’nın hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 494.870 mt’a kıyasla %9,7 düşüş göstererek 446.866 mt oldu. Yılın tamamında ise ülke yıllık %13,6 düşüşle 6,31 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %1,5 artışla 3,14 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %41,5 düşüşle 1,31 milyon mt’a gerileyen Vietnam ve %5,8 artışla 628.729 mt’a yükselen Tayvan takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 341.950 mt’a kıyasla artış göstererek 368.841 mt’a yükseldi.