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Japonya’nın hurda ihracatı 2021’de %22 düştü

Cuma, 28 Ocak 2022 09:49:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 747.220 mt’a kıyasla %33,7 düşüş göstererek 495.168 mt oldu. Yılın tamamında ise ülke yıllık %22 düşüşle 7,30 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

2021 yılında, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %4,4 artışla 3,08 milyon mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Güney Kore’yi, sırasıyla %34,1 düşüşle 2,24 milyon mt ile Vietnam ve %46,5 düşüşle 594.833 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Çin’e yapılan hurda sevkiyatları 2020 yılında kaydedilen 15.779 mt’a kıyasla artış göstererek 401.138 mt’a yükseldi.


Etiketler: Japonya  hammaddeler  Uzak Doğu  hurda  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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