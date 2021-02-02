Japonya’nın hurda ihracatı 2020’de %22,7 arttı

Salı, 02 Şubat 2021 14:27:51 (GMT+3) | İstanbul

Gümrük istatistiklerine göre, 2020 yılının Aralık ayında, Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 763.816 mt’a kıyasla %2,2 düşüş göstererek 747.220 mt oldu. Yılın tamamında ise, ülke yıllık %22,7 artışla 9,38 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde, Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %54,6 artışla 3,41 milyon mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Vietnam’ı, sırasıyla %24,5 düşüşle 2,96 milyon mt ile Güney Kore ve %70,9 artışla 1,11 milyon mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca, söz konusu dönemde Japonya’dan Bangladeş’e yapılan hurda sevkiyatları 2019 yılında kaydedilen 318.202 mt’a kıyasla artış göstererek 867.634 mt’a çıktı.