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Japonya’nın ham çelik üretiminin Aralık çeyreğinde %6,8 düşmesi bekleniyor

Pazartesi, 17 Ekim 2022 10:43:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayımlanan tahmin raporuna göre, Ekim-Aralık çeyreğinde Japonya’nın ham çelik üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6,8 düşerek 22,55 milyon mt seviyesinde yer alması bekleniyor. Söz konusu dönemde ham çelik üretiminin Temmuz-Eylül çeyreğinde kaydedilen 22,44 milyon mt’a kıyasla %0,5 artacağı tahmin ediliyor.

Otomobil üretiminin kademeli olarak toparlanması bekleniyor, ancak yarı iletken çip sıkıntısı hala çözülemediğinden üretime yönelik düşüş riski devam ediyor.

Ekim-Aralık çeyreğinde hem iç hem de dış pazarlardan gelen çelik talebinin yıllık %3,8 düşüşle 20,65 milyon mt olması bekleniyor. METI ülkenin ihracatının yıllık %10,8 düşüşle 6,2 milyon mt seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor.


Etiketler: Ham Çelik Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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