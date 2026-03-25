Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Şubat ayında yatay seyretti

Çarşamba, 25 Mart 2026 14:39:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayında aylık %5,3 düşüşle ve yıllık bazda yatay seyrederek 6,40 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ocak ayına kıyasla %8,4 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %0,9 düşüşle 4,56 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 13,15 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,5 düşerek 9,53 milyon mt seviyesine geriledi. 

Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün       Ağustos 2025 (mt) Aylık değişim (%) Yıllık değişim (%)
Sıcak haddelenmiş profil        322.900 -12,4 -4,7
Çubuk       485.700 -5,2 -14,2
Filmaşin       106.400 -7,3 -4,2
Kalın levha       639.600 0,9 0,5
Sıcak haddelenmiş geniş şerit        2.567.800 -12,9 -3,9
Soğuk haddelenmiş geniş şerit       1.011.200 -16,3 -7,9
Galvanizli sac       657.900 -1,3 4,9
Kaynaklı boru       211.300 -5,4 -9,5

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %0,5 azaldı

20 Şub | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’te %4 düştü

26 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %1,2 düştü

22 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %1 azaldı

21 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,7 geriledi

23 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ağustos ayında %3,4 düşüş kaydetti

23 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Temmuz ayında %2,5 düşüş kaydetti

22 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Haziran ayında %4,4 düşüş kaydetti

23 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs’ta %4,7 azaldı

23 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan’da %6,4 azaldı

22 May | Çelik Haberler

