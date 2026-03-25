Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Şubat ayında yatay seyretti

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayında aylık %5,3 düşüşle ve yıllık bazda yatay seyrederek 6,40 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Ocak ayına kıyasla %8,4 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %0,9 düşüşle 4,56 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 13,15 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,5 düşerek 9,53 milyon mt seviyesine geriledi.
Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Ağustos 2025 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|322.900
|-12,4
|-4,7
|Çubuk
|485.700
|-5,2
|-14,2
|Filmaşin
|106.400
|-7,3
|-4,2
|Kalın levha
|639.600
|0,9
|0,5
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.567.800
|-12,9
|-3,9
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.011.200
|-16,3
|-7,9
|Galvanizli sac
|657.900
|-1,3
|4,9
|Kaynaklı boru
|211.300
|-5,4
|-9,5