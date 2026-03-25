Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Şubat ayında yatay seyretti

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayında aylık %5,3 düşüşle ve yıllık bazda yatay seyrederek 6,40 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ocak ayına kıyasla %8,4 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %0,9 düşüşle 4,56 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 13,15 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,5 düşerek 9,53 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: