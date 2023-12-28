Japonya’nın ham çelik üretiminin 2024’ün ilk çeyreğinde %1,7 artması bekleniyor

Perşembe, 28 Aralık 2023 12:33:43 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’ta yer alan habere göre, Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) önümüzdeki yılın Ocak-Mart çeyreğinde ülkenin ham çelik üretiminin yıllık %1,7 artış ve önceki çeyreğe kıyasla %1,7 düşüşle 21,98 milyon mt seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor. 2023’ün Ocak-Mart çeyreğinde Japonya’nın ham çelik üretimi 21,62 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Bakanlığın çelik sektörü biriminin müdürü Daisuke Matsuno, “Otomotiv sektöründen gelen güçlü talebin aralarında inşaat da bulunan diğer sektörlerdeki zayıf talebi dengelemesi beklendiği için çelik üretimi artacak. Ancak Avrupa ekonomisinin zayıf bir performans göstermesi ve Çin’de ekonomik kalkınmanın tıkanması endüstriyel makine sektöründe çelik talebini olumsuz etkileyebilir,” ifadelerini kullandı. Çin’in artan çelik üretimi ve ihracatına yönelik kaygılı olduğunu belirten Matsuno, vasıflı çelik ürünü ihracatının artacağını ancak arz-talep dengesinin bozulduğu Çin’den yapılan ihracat artacağı için normal kalite çelik ürünlerinin ihracatının düşeceğini söyledi.

Ocak-Mart çeyreğinde hem iç hem de dış pazarlardan gelen çelik talebinin yıllık %0,5 düşüşle 19,91 milyon mt olacağı tahmin edilirken, ülkenin nihai mamul ihracatının yıllık %1,4 artış göstereceği öngörülüyor.

Ancak Japonya Demir ve Çelik Birliği’nin (JISF) en son tahminlerine göre ülkede yerel talebin 2024 yılında toparlanması, ham çelik üretiminin ise 2023’e kıyasla yatay seyretmesi bekleniyor.