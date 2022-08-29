Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,6 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayında aylık %1,6 ve yıllık %8,5 düşüş göstererek 7,32 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Haziran ayına kıyasla %0,4 artışla ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %10,8 düşüşle 5,27 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %6,9 düşüşle 38,30 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %4,9 düşüşle 53,32 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Temmuz ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Temmuz 2022 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
420.444
|
-8,3
|
+6,3
|
Bar
|
707.777
|
-5,7
|
-2,6
|
122.999
|
+8,1
|
-8,7
|
Kalın levha
|
766.888
|
-6,4
|
+13,2
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.761.555
|
-0,6
|
-20,9
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.172.333
|
+4,5
|
-17,1
|
Galvanizli sac
|
668.222
|
+5,8
|
-20,1
|
Kaynaklı boru
|
256.666
|
-9,2
|
-5,6