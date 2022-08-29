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Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,6 düştü

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 10:25:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayında aylık %1,6 ve yıllık %8,5 düşüş göstererek 7,32 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Haziran ayına kıyasla %0,4 artışla ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %10,8 düşüşle 5,27 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %6,9 düşüşle 38,30 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %4,9 düşüşle 53,32 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Temmuz ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Temmuz 2022 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

420.444

-8,3

+6,3

Bar

707.777

-5,7

-2,6

Filmaşin

122.999

+8,1

-8,7

Kalın levha

766.888

-6,4

+13,2

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

2.761.555

-0,6

-20,9

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.172.333

+4,5

-17,1

Galvanizli sac

668.222

+5,8

-20,1

Kaynaklı boru

256.666

-9,2

-5,6

Etiketler: Ham Çelik Filmaşin Levha Boru Profil Pik Demir Galvanizli Uzun Ürünler Borular Hammaddeler Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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