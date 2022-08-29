Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,6 düştü

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 10:25:01 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayında aylık %1,6 ve yıllık %8,5 düşüş göstererek 7,32 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Haziran ayına kıyasla %0,4 artışla ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %10,8 düşüşle 5,27 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %6,9 düşüşle 38,30 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %4,9 düşüşle 53,32 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Temmuz ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: