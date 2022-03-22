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Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %5,9 düştü

Salı, 22 Mart 2022 12:34:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Şubat ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %5,9 ve yıllık %2,3 düşüş göstererek 7,29 milyon mt olduğunu bildirdi.

Şubat ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ocak ayına kıyasla %9,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 düşüşle 5,23 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin pik demir üretimi yıllık %4 düşüşle 11,03 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle 15,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Şubat 2022 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

385.900

-12,2

4,6

Bar

639.100

-0,9

-5,3

Filmaşin

106.500

-16,9

-23,7

Kalın levha

778.900

-0,4

19,1

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

2.929.900

-4,4

-4,5

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.181.000

-12,7

-9,1

Galvanizli sac

674.300

-13,5

-11,2

Kaynaklı boru

248.200

3,1

4,4

Etiketler: boru  ham çelik  profil  levha  filmaşin  pik demir  galvanizli  yassı ürünler  uzun ürünler  borular  hammaddeler  Japonya  Uzak Doğu  çelik üretimi 

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