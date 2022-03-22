Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %5,9 düştü

Salı, 22 Mart 2022 12:34:33 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Şubat ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %5,9 ve yıllık %2,3 düşüş göstererek 7,29 milyon mt olduğunu bildirdi.

Şubat ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ocak ayına kıyasla %9,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 düşüşle 5,23 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin pik demir üretimi yıllık %4 düşüşle 11,03 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle 15,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: