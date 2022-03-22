Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %5,9 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Şubat ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %5,9 ve yıllık %2,3 düşüş göstererek 7,29 milyon mt olduğunu bildirdi.
Şubat ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ocak ayına kıyasla %9,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 düşüşle 5,23 milyon mt olarak kaydedildi.
Yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin pik demir üretimi yıllık %4 düşüşle 11,03 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle 15,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Şubat 2022 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
385.900
|
-12,2
|
4,6
|
Bar
|
639.100
|
-0,9
|
-5,3
|
Filmaşin
|
106.500
|
-16,9
|
-23,7
|
Kalın levha
|
778.900
|
-0,4
|
19,1
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.929.900
|
-4,4
|
-4,5
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.181.000
|
-12,7
|
-9,1
|
Galvanizli sac
|
674.300
|
-13,5
|
-11,2
|
Kaynaklı boru
|
248.200
|
3,1
|
4,4