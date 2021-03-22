Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %5,7 düştü

Pazartesi, 22 Mart 2021 15:41:35 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Şubat ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %5,7 ve yıllık %5,6 düşüş göstererek 7,47 milyon mt olduğunu bildirdi.

Şubat ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ocak ayına kıyasla %8,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 düşüşle 5,48 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Şubat döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %7,5 düşüşle 11,49 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %4,7 düşüşle 15,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: