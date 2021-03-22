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Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %5,7 düştü

Pazartesi, 22 Mart 2021 15:41:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Şubat ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %5,7 ve yıllık %5,6 düşüş göstererek 7,47 milyon mt olduğunu bildirdi.

Şubat ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ocak ayına kıyasla %8,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 düşüşle 5,48 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Şubat döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %7,5 düşüşle 11,49 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %4,7 düşüşle 15,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Şubat 2021 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

368.900

-12,6

-14,7

Bar

674.900

3,3

-1,3

Filmaşin

139.600

-3,5

7,7

Kalın levha

654.100

-1,1

-15

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.060.500

-6,7

-5,6

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.299.700

-8,2

-4,4

Galvanizli sac

759.800

-9,9

-3,8

Kaynaklı boru

262.700

1,4

-5,3

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