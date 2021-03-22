Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %5,7 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Şubat ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %5,7 ve yıllık %5,6 düşüş göstererek 7,47 milyon mt olduğunu bildirdi.
Şubat ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ocak ayına kıyasla %8,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 düşüşle 5,48 milyon mt olarak kaydedildi.
Yılın Ocak-Şubat döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %7,5 düşüşle 11,49 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %4,7 düşüşle 15,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Şubat 2021 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
368.900
|
-12,6
|
-14,7
|
Bar
|
674.900
|
3,3
|
-1,3
|
Filmaşin
|
139.600
|
-3,5
|
7,7
|
Kalın levha
|
654.100
|
-1,1
|
-15
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.060.500
|
-6,7
|
-5,6
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.299.700
|
-8,2
|
-4,4
|
Galvanizli sac
|
759.800
|
-9,9
|
-3,8
|
Kaynaklı boru
|
262.700
|
1,4
|
-5,3