Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %5,3 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ocak ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %5,3 artarken, yıllık %3,9 düşüş göstererek 7,92 milyon mt olduğunu bildirdi.
Ocak ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Aralık ayına kıyasla %6,5 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 düşüşle 6 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Ocak 2021 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
422.300
|
1,4
|
3,1
|
Bar
|
652.900
|
-0,6
|
3,8
|
Filmaşin
|
144.600
|
7,6
|
20,2
|
Kalın levha
|
661.500
|
-0,4
|
-11,3
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.274.300
|
7,9
|
-7,6
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.416.000
|
9,6
|
-1,6
|
Galvanizli sac
|
846.200
|
12,9
|
1,3
|
Kaynaklı boru
|
253.800
|
-2,3
|
-8,4