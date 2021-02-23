Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %5,3 arttı

Salı, 23 Şubat 2021 10:08:39 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ocak ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %5,3 artarken, yıllık %3,9 düşüş göstererek 7,92 milyon mt olduğunu bildirdi.

Ocak ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Aralık ayına kıyasla %6,5 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 düşüşle 6 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: