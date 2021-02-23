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Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %5,3 arttı

Salı, 23 Şubat 2021 10:08:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ocak ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %5,3 artarken, yıllık %3,9 düşüş göstererek 7,92 milyon mt olduğunu bildirdi.

Ocak ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Aralık ayına kıyasla %6,5 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 düşüşle 6 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Ocak 2021 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

422.300

1,4

3,1

Bar

652.900

-0,6

3,8

Filmaşin

144.600

7,6

20,2

Kalın levha

661.500

-0,4

-11,3

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.274.300

7,9

-7,6

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.416.000

9,6

-1,6

Galvanizli sac

846.200

12,9

1,3

Kaynaklı boru

253.800

-2,3

-8,4

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