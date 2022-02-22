Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %2,2 düştü

Salı, 22 Şubat 2022 13:56:03 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ocak ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %2,2 ve yıllık %2,1 düşüş göstererek 7,75 milyon mt olduğunu bildirdi.

Ocak ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Aralık ayına kıyasla %1,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 düşüşle 5,8 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: