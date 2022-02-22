Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %2,2 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ocak ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %2,2 ve yıllık %2,1 düşüş göstererek 7,75 milyon mt olduğunu bildirdi.
Ocak ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Aralık ayına kıyasla %1,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 düşüşle 5,8 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Ocak 2022 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
439.700
|
-1,1
|
4,1
|
Bar
|
645.100
|
-3,8
|
-1,2
|
Filmaşin
|
128.300
|
4,8
|
-11,2
|
Kalın levha
|
781.800
|
-1,5
|
18,2
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.028.300
|
-7,5
|
-7,7
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.352.800
|
0,8
|
-4,5
|
Galvanizli sac
|
781.200
|
0,1
|
-7,4
|
Kaynaklı boru
|
265.600
|
-5,8
|
3,5