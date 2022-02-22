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Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %2,2 düştü

Salı, 22 Şubat 2022 13:56:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ocak ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %2,2 ve yıllık %2,1 düşüş göstererek 7,75 milyon mt olduğunu bildirdi.

Ocak ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Aralık ayına kıyasla %1,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 düşüşle 5,8 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Ocak 2022 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

439.700

-1,1

4,1

Bar

645.100

-3,8

-1,2

Filmaşin

128.300

4,8

-11,2

Kalın levha

781.800

-1,5

18,2

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.028.300

-7,5

-7,7

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.352.800

0,8

-4,5

Galvanizli sac

781.200

0,1

-7,4

Kaynaklı boru

265.600

-5,8

3,5

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