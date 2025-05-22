Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan’da %6,4 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayında aylık %8,4 ve yıllık %6,4 düşüş göstererek 6,61 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Mart ayına kıyasla %7,9 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %5,9 düşüşle 4,74 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ham çelik üretimi yıllık %5,3 düşüşle 27 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4,3 düşerek 19,56 milyon mt seviyesine geriledi.
Bu yılın Nisan ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Nisan 2025 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|341.400
|-11
|-10,2
|Çubuk
|593.900
|-7,2
|-11,7
|Filmaşin
|117.400
|-6,4
|13,5
|Kalın levha
|632.500
|-9
|-8,7
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.907.500
|-7,2
|+2,6
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.187.500
|-1,5
|+9
|Galvanizli sac
|653.200
|-5,5
|+0,7
|Kaynaklı boru
|216.800
|-7,4
|-9,1