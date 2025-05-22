Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan’da %6,4 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayında aylık %8,4 ve yıllık %6,4 düşüş göstererek 6,61 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Mart ayına kıyasla %7,9 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %5,9 düşüşle 4,74 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ham çelik üretimi yıllık %5,3 düşüşle 27 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4,3 düşerek 19,56 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Nisan ayında Japonya ’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: