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Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan’da %6,4 azaldı

Perşembe, 22 Mayıs 2025 13:54:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayında aylık %8,4 ve yıllık %6,4 düşüş göstererek 6,61 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Mart ayına kıyasla %7,9 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %5,9 düşüşle 4,74 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ham çelik üretimi yıllık %5,3 düşüşle 27 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4,3 düşerek 19,56 milyon mt seviyesine geriledi.  

Bu yılın Nisan ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün       Nisan 2025 (mt)       Aylık değişim (%)       Yıllık değişim (%)      
Sıcak haddelenmiş profil        341.400 -11 -10,2
Çubuk       593.900 -7,2 -11,7
Filmaşin       117.400 -6,4 13,5
Kalın levha       632.500 -9 -8,7
Sıcak haddelenmiş geniş şerit        2.907.500 -7,2 +2,6
Soğuk haddelenmiş geniş şerit       1.187.500 -1,5 +9
Galvanizli sac       653.200 -5,5 +0,7
Kaynaklı boru       216.800 -7,4 -9,1

 


Etiketler: Boru Levha Filmaşin Pik Demir Profil Galvanizli Ham Çelik Uzun Ürünler Hammaddeler Yassı Ürünler Borular Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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