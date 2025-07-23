Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Haziran ayında %4,4 düşüş kaydetti

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayında aylık %1,7 ve yıllık %4,4 düşüş göstererek 6,72 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Mayıs ayına kıyasla %5,7 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %4,1 düşüşle 4,76 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ham çelik üretimi yıllık %5 düşüşle 40,55 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4,5 düşerek 29,27 milyon mt seviyesine geriledi.
Bu yılın Haziran ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Haziran 2025 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|359.700
|-2
|-8,4
|Çubuk
|613.000
|5,1
|-3,1
|Filmaşin
|104.600
|-
|-0,6
|Kalın levha
|598.400
|-16,5
|-11
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.782.700
|-1,9
|-1,2
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.172.300
|-2,5
|4,1
|Galvanizli sac
|687.400
|0,5
|2,6
|Kaynaklı boru
|239.200
|10,2
|2,8