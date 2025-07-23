 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Haziran ayında %4,4 düşüş kaydetti

Çarşamba, 23 Temmuz 2025 12:04:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayında aylık %1,7 ve yıllık %4,4 düşüş göstererek 6,72 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Mayıs ayına kıyasla %5,7 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %4,1 düşüşle 4,76 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ham çelik üretimi yıllık %5 düşüşle 40,55 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4,5 düşerek 29,27 milyon mt seviyesine geriledi.  

Bu yılın Haziran ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün       Haziran 2025 (mt)       Aylık değişim (%)       Yıllık değişim (%)      
Sıcak haddelenmiş profil        359.700 -2 -8,4
Çubuk       613.000 5,1 -3,1
Filmaşin       104.600 - -0,6
Kalın levha       598.400 -16,5 -11
Sıcak haddelenmiş geniş şerit        2.782.700 -1,9 -1,2
Soğuk haddelenmiş geniş şerit       1.172.300 -2,5 4,1
Galvanizli sac       687.400 0,5 2,6
Kaynaklı boru       239.200 10,2 2,8

Etiketler: Pik Demir Levha Filmaşin Profil Ham Çelik Boru Galvanizli Borular Hammaddeler Yassı Ürünler Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs’ta %4,7 azaldı

23 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan’da %6,4 azaldı

22 May | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mart’ta %0,2 yükseldi

22 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %8,5 azaldı

24 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak’ta %6,6 düştü

21 Şub | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2024’te %3,4 azaldı

23 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %0,5 geriledi

23 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %4,6 yükseldi

21 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3,6 geriledi

22 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %3,2 geriledi

20 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis