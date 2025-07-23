Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Haziran ayında %4,4 düşüş kaydetti

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayında aylık %1,7 ve yıllık %4,4 düşüş göstererek 6,72 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Mayıs ayına kıyasla %5,7 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %4,1 düşüşle 4,76 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ham çelik üretimi yıllık %5 düşüşle 40,55 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4,5 düşerek 29,27 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Haziran ayında Japonya ’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: