Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’te %4 düştü

Pazartesi, 26 Ocak 2026 15:08:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %3 ve yıllık %4,8 düşüş göstererek 6,57 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi 2025’in Kasım ayına kıyasla %0,5 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %6,9 düşüşle 4,84 milyon mt olarak kaydedildi.

2025 yılının tamamında ham çelik üretimi yıllık %4 düşüşle 80,68 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4,2 düşerek 58,45 milyon mt seviyesine geriledi.

2025’in Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      Aralık 2025 (mt) Aylık değişim (%) Yıllık değişim (%)
Sıcak haddelenmiş profil       370.000 -2,6 2,5
Çubuk      525.700 -9,7 -7,1
Filmaşin      125.500 13,5 8,4
Kalın levha      668.500 -2,1 -0,1
Sıcak haddelenmiş geniş şerit       2.779.800 -4,1 -8,3
Soğuk haddelenmiş geniş şerit      1.018.100 -9,9 -6,8
Galvanizli sac      657.400 4,9 -0,3
Kaynaklı boru      229.400 1,6 1,7

Etiketler: Profil Levha Boru Galvanizli Ham Çelik Pik Demir Filmaşin Hammaddeler Yassı Ürünler Uzun Ürünler Borular Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

