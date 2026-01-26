Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’te %4 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %3 ve yıllık %4,8 düşüş göstererek 6,57 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi 2025’in Kasım ayına kıyasla %0,5 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %6,9 düşüşle 4,84 milyon mt olarak kaydedildi.

2025 yılının tamamında ham çelik üretimi yıllık %4 düşüşle 80,68 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4,2 düşerek 58,45 milyon mt seviyesine geriledi.

2025’in Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: