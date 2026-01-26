Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’te %4 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %3 ve yıllık %4,8 düşüş göstererek 6,57 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi 2025’in Kasım ayına kıyasla %0,5 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %6,9 düşüşle 4,84 milyon mt olarak kaydedildi.
2025 yılının tamamında ham çelik üretimi yıllık %4 düşüşle 80,68 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4,2 düşerek 58,45 milyon mt seviyesine geriledi.
2025’in Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Aralık 2025 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|370.000
|-2,6
|2,5
|Çubuk
|525.700
|-9,7
|-7,1
|Filmaşin
|125.500
|13,5
|8,4
|Kalın levha
|668.500
|-2,1
|-0,1
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.779.800
|-4,1
|-8,3
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.018.100
|-9,9
|-6,8
|Galvanizli sac
|657.400
|4,9
|-0,3
|Kaynaklı boru
|229.400
|1,6
|1,7